Afşin Belediyesi bünyesinde 2.Lavanta Hasat Şenliği düzenlendi!

Afşin Belediyesince, 6 yıl önce 15 kök ve 2 paket lavanta tohumu ile başlanılan lavanta üretimi 360 dekar arazide 15 bin köke ulaştı. Raiba Parkı içerisinde yer alan lavanta bahçelerindeki ürünler bu yıl ikincisi düzenlenen etkinlikle hasat edildi.



Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, yaptığı açıklamada, Afşin’de üretilen lavanta ve aromatik bitkilerin yerelde Afşin’in, bölgeselde ise Kahramanmaraş’ın kalkınmasında lokomotif görevi göreceğini belirtti.

Lavanta yağı üretiminden 2 milyon lira gibi bir gelir beklediklerini belirten Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, “ Afşin’imizde ikinci lavanta hasat şenliğimizi düzenliyoruz. Bilindiği üzere bizim töremizde toylar düzenlenir. Bizlerde yetiştirdiğimiz lavantalarımızı hasat ediyoruz. Bu hasadı bir şenlik, bir toyla renklendirmek ve Afşinli vatandaşlarımızı buna ortak etmek istedik.” dedi.

Afşin’de yetiştirilen lavantalardan Efsus markası adı altında 11 çeşit kozmetik ürünün yapıldığı bilgisini veren Güven, “Afşin Belediyesi olarak lavanta üretimine parasızlıktan başladık. 2014 yılında göreve geldiğimizde kaynaklarımız ve imkanlarımız azdı. İlk yapmamız hizmetlerden bir tanesi çevre düzenlemesiydi fakat maddi imkanlarımızın kısıtlı olması nedeniyle çiçek almak yerine kendimiz ürettik. Kendi seralarımızı kurduk, temin ettiğimiz 15 kök lavanta ve internetten siparişle getirttiğimiz 2 paket lavanta tohumuyla işe aşladık. 6 yıl sonra geldiğimiz nokta ise 380 dekar arazide 15 bin kök lavantaya ulaştık. Bu gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Üretici konumuna gelmemizle birlikte lavantanın ticaretine yapan bir belediye haline geldik. Üretim tesisimizi kurduk, ilçemizin eski ismi olan Efsus markamızla 11 çeşit kozmetik ürün üretilmeye başlandı. Belediye olarak bu yıl 2 milyon lira gibi bir gelir bekliyoruz.” diye konuştu.



Lavantanın antiseptik özelliğinden dolayı koronavirüs salgını döneminden lavantanın öneminin daha da arttığını belirten Başkan Güven,” Lavantanın mikroplardan arındırma özelliği bulunuyor. Kozmetik alanında çok önemli bir bitki. Bu alanda da güzel gelirle elde etmeyi hedefliyoruz. Bu çalışmalarımız gören çiftçilerimizde lavanta üretimine başladı ve şuanda 3 mahallemizde ekim yapıldı.” diye konuştu.



Lavantanın katma değeri yüksel olduğunu ve gelir getirici bir ürün olduğunu ifade eden Güven, şunları söyledi:



“Lavanta, kozmetikten, temizlik sektörüne, sağlıktan sanayiye geniş bir platformda kullanılıyor. Kıraç arazide lavantadan buğdaya kıyasla yaklaşık 5 ile 8 katı arasında değişen gelirler sağlanabilmekte. Belediye olarak çiftçilerimizin ürünlerini işleyerek satışlarına da yardımcı olmak için tüm altyapımızı tamamladık. Lavantanın satılmama şansı yok. Çünkü ilaç, kozmetik ve temizlik sanayide çok önemli bir bitki. Bu çalışmalarımızın dışında aromatik bitkiler üretiyoruz. 30 dekarlık arazimizde yağlık gül bahçesi kurduk ve inşallah önümüzdeki yıl ekonomik değeri yüksek ilk ürünlerimizi alacağız. Lavantayla birlikte aromatik bitkiler yerelde Afşin’in, Kahramanmaraş’ın bölgesel kalkınmasında lokomotif görevi yapacak. Biz bu potansiyeli gördük. Afşin Belediyesi olarak çiftçilerimize, vatandaşlarımıza örnek olmak istiyoruz. Afşin olarak lavanta ve diğer aromatik bitkilerimizle önce Türkiye’de daha sonrada dünya genelinde satışını bizler yapacağız.”



Konuşmanın ardından etkinliğe katılan vatandaşlara lavanta keseleri dağıtılarak, ilçede yetişen lavantalardan elde edilen ürünler tanıtıldı.

Etkinlik, Afşin Halk Ozanları Derneği üyeleri ve Vokal Sanat Atölyesinin konseriyle son buldu.

Programa AK Parti Afşin İlçe Başkanı İsmail Safi, MHP Afşin İlçe Başkanı Süleyman Aycan ve çok sayıda vatandaş katıldı.