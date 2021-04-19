Afşin Belediyesi çalışmalara hız verdi

Afşin Belediyesi bahar ayları ile birlikte merkez ve kırsaldaki çalışmalarını hızlandırdı. Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven 2021 yılı iş sezonunda da planlamalar doğrultusunda çalışılarak birçok yatırım ve hizmetin gerçekleştirileceğini söyledi.

KAHRAMANMARAŞ 19.04.2021, 23:11 19.04.2021, 23:14
Afşin Belediyesi çalışmalara hız verdi

Afşin Belediyesi bahar ayları ile birlikte merkez ve kırsaldaki çalışmalarını hızlandırdı. 
İlçe merkezinin yanı sıra kırsal mahallelerdeki çalışmalara da ağırlık veren Afşin Belediyesi, geçen yıl pandemi ve kış koşulları nedeni ile bitirilemeyen Çomudüz Mahallesinden başlayarak kırsal mahallelerin ihtiyaçlarını gidermeye başladı.
2021 yılı iş sezonunda da planlamalar doğrultusunda çalışılarak birçok yatırım ve hizmetin gerçekleştirileceğini söyleyen Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, Afşin Belediyesi’nin üreten, kazanan ve yatırım yapan belediye konumuna geldiğini söyledi.
Bahar ayları ile birlikte geçen yıldan yarım kalan çalışmalardan başladıklarını belirten Güven: “Hava şartlarının iyileşmesi ile birlikte bu sene planladığımız yerleşim yerlerinde üst yapı çalışmalarına başladık. Şu anda Çomudüz mahallesindeyiz, burada üstyapı çalışmamız var. Alt yapısı tamamlanan yerlerde üstyapıyı tamamlıyoruz. 


Buradan sonra yine planladığımız alanlar var. Yarım kalan bir işimiz vardı, Büvet Mahallemizde, oraya geçeceğiz. Oradan kuşkayası, Karagöz Mahallesi bu şekilde devam ediyor. Güney kırsal mahallelerimizde asfalt çalışması hazırlıklarımız devam ediyor
Geçen yıldan hazırladığımız altyapısını temelini oluşturduğumuz yollar vardı.  Bu sene yine temelini oluşturacağımız yollar ve asfaltını dökeceğimiz yollar var.  Onlarla ilgili çalışıyoruz. Şehir merkezinde yine planlamalarımız kapsamında Almaoku Deresi  ıslah çalışmasını, peyzaj çalışmasını başlattık. 
Eshab-ı Kehf Külliyesi çevre düzenlemesini üstlendik, onu bitirmek üzereyiz. İnşallah Büyükşehir belediyemizle birlikte Haziran-Temmuz ayları gibi planlamamız devam ediyor. 235 dönümlük alanda millet bahçesi çalışmamız başlıyor.  Bunun yanında turizmle ilgili peyzaj düzenleme ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor.
Bir kozmetik ürünleri Tesisi hazırlığımız var, ihalemize çıktık.  Lavanta alanlarında bisiklet yolları çalışmamız devam ediyor.  Arı evimizin malzemeleri önümüzdeki haftadan itibaren inmeye başlayacak, onun inşası başlayacak.  Yine dolu dolu bir sezon geçireceğiz
Bir taraftan hizmet üretirken masraf yapıyoruz ama şu anki bahsettiğim işlerin bir kısmından da para kazanıyoruz.  Para kazanmak için yaptığımız işler örneğin kozmetik ürün ve lavanta yatırımı tamamen ekonomik getiri sağlamak için yaptığımız para kazanacağımız yatırımlardır.  Neredeyse bir koyup on alıyoruz.  Bir taraftan yatırımların ekonomik getirisi olurken, hizmet döngüsünü sürekli kılmak için sürdürülebilir belediyecilik hizmetleri yapabilmek için gelir elde etmeyi hedeflediğimiz alanlar olurken, bir taraftan da buradan elde ettiğimiz ve devletimizden gelen İller Bankası'ndan gelen payları birleştirerek kırsal mahalleler olsun, merkez olsun bu yatırımları yapıyoruz.


Yapacak olduğumuz yatırımlar beş yıllık planlama ve her yıl aşama aşama  gerçekleştiriyoruz. Tabii elde olmayan sebeplerle de ortamlarda da karşılaşabiliyoruz. geçen yıl pandemi gerçeğini yaşadık , mesainin çoğunu pandemiye ayırdık ama, özellikle Mayıs ayı sonuna kadar pandemiye çok yoğun mesai ve para ayırdık. Ondan sonra planlamamıza geçtik.  Fen işleri anlamında planlamalarımızın gerçekleşme oranı yüzde sekseni aştı.  
Bu iş sezonunu da planlamalarımız doğrultusunda verimli bir şekilde geçirmeyi hedefliyoruz.” diye konuştu.

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