Afşin Belediyesi ilçe merkezindeki kar kütlelerini şehir dışına taşıdı

Afşin Belediyesi yağışın başlamasıyla birlikte başlattığı karla mücadelesini sürdürüyor.

İlçe merkezinde küreme çalışmalarında yol kenarlarına biriken kar kütleleri, akşam saatlerinde halkın ve esnafın caddelerden çekilmeye başlamasıyla birlikte iş makinalarıyla kamyonlara yüklenerek şehir dışına taşındı.



Çalışmaları takip eden Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, yoğun yağışa rağmen ilçede olumsuzluk yaşanmadığını belirtti.

Başkan güven yaptığı değerlendirmede: “En zor günümüz dündü. Dün yoğun bir fırtına vardı. Gece boyunca açtığımız yollar kapandı. Ana arterleri açık tutmak için büyük bir çaba sarf ettik. Zaman zaman kapanmalar oldu. Rüzgârın şiddetini azaltmasıyla beraber yol genişletme çalışmaları ve fırtına nedeniyle tekrar kapanan yoları açtık. Yoğun olarak gündüz vakitlerinde kırsaldaydık, kırsal mahallelerde çalışmalarımız oldu. Akşam itibarıyla ekiplerimiz şehir merkezinde kar temizliği yapıyor. Özellikle çarşı merkezinde iş yerlerinin yoğun olduğu yerde. Cumartesi günü daha yoğun bir kar yağışı bekleniyor, özellikle kutup bölgelerinde rastlanan kristalize kar yağışı. Bunun uçuculuğu fazla olduğu için temizlenmesi de zor oluyor. Cumartesi başlayacak yeni yağışın hazırlıklarını yapıyoruz. Ben çalışan bütün ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Kar yağmaya başlamasıyla sahaya inmiştik aynı tempoyla vardiyalı sistemle çalışmaya devam ediyoruz. Gün içerisinde de özellikle yerleşimin yoğun olmadığı yerlerde açtığımız yollar var, onların genişletme çalışmalarına devam edeceğiz. İkinci kara hazırlık yapıyoruz. Kendi iş makinalarımızın yetişmediği yerde yoğun bir araç kiralama yoluna gittik. Kara hazır girdik. Aynı tempoyla hafta sonu da devam edeceğiz inşallah. Kar aynı zamanda berekettir. Büyük devletler kuraklık nedeniyle besin stoku yapıyor. Rabbime hamd olsun tüm Türkiye’ye yağış verdi, bereket verdi. İnşallah biz kıtlık, bela yaşamadan ülke olarak bu küresel kuraklık problemini de aşacağız diye düşünüyorum” diye konuştu.