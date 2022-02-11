Afşin Belediyesi ile Afşin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği yaptı

Afşin Belediyesi Sebahattin Atalay Kültür Merkezinde düzenlenen törende, eğitim ve öğretimin kalitesini artırmak, öğrencilerin sosyal, kültürel ve akademik yönde desteklemek, eğitim hizmet kalitesini geliştirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla gerçekleştirilen işbirliği protokolüne, Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven ile Afşin İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaba imza attı.

İmza töreninde konuşan Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, eğitime yapılan yatırımın, Türkiye’nin geleceğine yapılan yatırım olacağına işaret etti.

İnsan kaynaklarını en iyi şekilde yetiştiren ülkelerin öne çıkacağını ifade eden Afşin İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaba da, “Biz çocuklarımızın çağın gerektirdiği akademik eğitime ve öğrencilerimizin sosyal, kültürel ve sportif ihtiyaçlarına cevap vermek durumundayız diyerek sözlerine şöyle devam etti:

Programa Afşin Gençlik ve Spor Müdürü Asef Arslan, Belediye Başkanı Yardımcısı Hasan Ali Gedik ile okul idarecileri katıldı.