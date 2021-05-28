Afşin Belediyesi kırsalı da tozdan çamurdan kurtarmaya başladı

Bir yandan ilçe merkezinde çalışma yürüten belediye ekipleri, diğer yandan da planlama doğrultusunda kırsal mahallelerdeki sokakları parke taşı ile kaplıyor.

Afşin Belediyesi kırsal mahallelerdeki çalışmalarına yoğunluk verdi.

Bir yandan ilçe merkezinde çalışma yürüten belediye ekipleri, diğer yandan da planlama doğrultusunda kırsal mahallelerdeki sokakları parke taşı ile kaplıyor.

Çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, planlamalar doğrultusunda kırsal mahallelerde de parke taşı döşemeyi sürdürdüklerini söyledi.

AK Parti İlçe Başkanı İsmail Safi de, ilçe merkezinin yanı sıra kırsal mahallelerde de çalışma yürüten başkan Güven ve ekibine teşekkür etti.

Mahalle sakinleri ise çamurdan tozdan kurtulmanın sevincini yaşıyor. Başkan Güven ve ekibine teşekkür eden vatandaşlar yer yer çalışmalara yardım ediyor.