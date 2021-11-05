Afşin Belediyesi lavanta yağı üretim tesislerini büyütmeye başladı!

Afşin Belediyesince bölge çiftçisinin kıraç alanlardan gelir elde etmesi ve kentin ekonomik kalkınmasında lokomotif rolü oynaması beklenen lavantanın işlenmesi için tesisler büyütülüyor. Belediyenin üretim alanlarını görüp, elde ettiği geliri duyan bölge çiftçisi lavanta ekimine yöneldi.

Kâr marjı yüksek olan lavanta ekiminin yoğunlaşması sonucu Afşin Belediyesi’nce lavanta yağı üretim tesisleri büyütülmeye başlandı. Yeni destinasyon merkezinin inşasına başlayan belediye, tesisi yıl sonuna kadar tamamlayıp, önümüzdeki sezon hizmete almayı planlıyor.

Çalışmaları takip eden Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, bölgede üretimi her geçen yıl biraz daha artan lavantanın işlenmesi için üretim kapasitesini artırmayı planladıklarını söyledi. Lavantanın bölge ekonomisinin kalkınmasında önemli bir rol üstleneceğine değinen Güven, ekim alanlarının her yıl biraz daha büyüdüğüne dikkat çeken güven, ekim yapmak isteyen çiftçilere ücretsiz danışmanlık hizmeti verdiklerini söyledi.