Afşin Belediyesi'nden genç kuşaklara destek

Afşin Belediye başkanı Güven "Özellikle internet kullanımının yaygın olmadığı, şehir merkezindeki yaşıtlarına kıyasla bilgiye ulaşma imkanları daha sınırlı olan genç kardeşlerimize Çanakkale hakkında bilgiye ulaşma imkanına aracılık etmek bizi memnun etti.

Günümüzde internetin ve şehir yaşamındaki çeşitliliğin sunduğu imkanlar eskiye nazaran çok ileri seviyede. Merkezde yaşayan gençlerimiz bu imkanları çok güzel kullanabiliyor. Ancak merkezden uzaklaştıkça bu imkanlarda azalma oluyor.

Biz de Afşin Belediyesi olarak bu konuda genç kardeşlerimize destek sağlamak amacıyla merkeze uzak olan köy ve mahallelerden ulaşım sağlayarak bu kıymetli sergiye ziyaretlerini sağladık.

12 Ekim'e kadar devam edecek bu sergiyi her yaştan hemsehrilerimizin görmesini tavsiye ederim. Çanakkale milletimiz için çok büyük anlam ifade eden bir tarihe sahip.

Bu tarihi gelecek nesillerimize aktarmak da bizlerin sorumluluğu. Çanakkale Gezici Sergisi'ni bu sebeple çok önemsiyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.