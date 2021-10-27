Afşin Belediyesi ödüllere doymuyor

Ulusal çapta ödüller ile başarısı kanıtlanan proje bu kez uluslararası bir ödüle layık görüldü.

Sunuculuğunu Burcu Esmersoy ve Ceyhun Yılmaz’ın yaptığı Uluslararası Kristal Elmas Ödül Töreni’nde “Yılın İstahdam Projesi Ödülü” kazanan Afşin Belediyesi adına ödülü başkan Mehmet Fatih Güven aldı.

İş, sanat ve cemiyet hayatından birçok ünlü ismin katıldığı Uluslararası Kristal Elmas Ödülleri Töreni’nde Türk pop müziğinin önemli ismi Demet Akalın ve Loca Orkestrası da birer konser verdiler.

Ödül töreninde konuşan başkan Güven; “Belediyeciliğin önemini, kırsal kalkınmaya olan etkisini ve coğrafi özelliklerin akılcı kullanılarak nasıl avantaja dönüşebileceğini” anlattı. “Aromatik Bitkiler Projesi ile “EFSUS Markalı” ürünler ürettiklerini, ürünlere yurt içinden ve yurt dışından talepler geldiğini, yeni tesislerin yapımının devam ettiğini ve Afşin’de yeni bir iş kolu oluşturmanın verdiği mutluluğu paylaşan Başkan Güven, Afşin halkının projeye olan desteğine teşekkür etti.”