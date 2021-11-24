Afşin Belediyesi, Öğrencilere “Akademi Kart” Dağıttı!

Afşin Belediyesi tarafından üniversite sınavına hazırlanan bin 300 öğrenciye sanal olarak ders çalışıp soru çözebilecekleri "Afşin Belediyesi Akademi Kartı" dağıtılmaya başlandı.

KAHRAMANMARAŞ 24.11.2021, 13:35
Afşin Belediyesi, Öğrencilere “Akademi Kart” Dağıttı!

Afşin Fen Lisesinde 12. sınıf öğrencilerine kartlarını dağıtan Belediye Başkanı Mehmet Güven, ‘Afşin Belediyesi Akademi Kartı’ ile üniversite sınavında Afşinli öğrencileri bir adım öne çıkartmak istediklerini söyleyen Akademi Kart ile öğrencilerin kendi durumlarını takip edebileceklerini ifade eden Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, “Geçtiğimiz yıl ilkini uygulamadığımız Afşin Belediyesi Akademi Kartı bu eğitim öğretim döneminde de öğrencilerimizin hizmetine sunduk. Geçtiğimiz yıl sınava giren öğrencilerimizden olumlu dönüşler aldık.  12. sınıf ve üniversiteye hazırlanan mezun öğrencilerimizin eğitimine online olarak katkıda bulunmak istiyoruz.” diye konuştu.

Üniversiteye sınavında girecek tüm öğrencilere akademi kartı ulaştırmak istediklerini belirten Güven, Akdemi kartlarının içerisinde sınırsız video izleme hakkı, yapay zeka rehberlik, ders anlatım föyü, canlı dersler, soru bankaları ve online eğitimin bulunduğunu dile getirdi.

Güven, şunları söyledi:

“Uygulamanın öğrencilerimize fayda sağlayacağına inanıyorum. İçerisinde müthiş bir soru bankası arşivi var ve çözülen testler sonrasında konu eksiklikleri tespit ediliyor. Öğrencilerin durumu yapay tabanlı bir sistem ile takip edilmiş oluyor. Öğrencilerimizin kartlardaki şifreyle giriş yapmasının ardından kendilerini bir yapay zeka karşılayacak ve hedeflenen bölüme göre yönlendirme yapacak”

Afşin Belediyesi Akademi Kartı ile soru arama kaygısının ortadan kalkacağını belirten Afşin İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaba da, “ Sanal dershane ile çözülen sorular ve denemelere göre öğrenciler yönlendiriliyor. Yapay zeka tabanlı bir uygulama olduğu için dijital bir öğretmen görevi yapıyor. Geçtiğimiz yıl çok verim aldı öğrencilerimiz bu uygulamadan ve belediyemiz bu yıl da sanal dershane kartlarını öğrencilerimiz için hazırladı.” açıklamasında bulundu.

#Afşin Belediyesi #Aksu Haber #aksu tv haber #Belediye Başkanı Mehmet Güven
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