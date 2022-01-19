Afşin Belediyesi yoğun kar yağışına rağmen ulaşımı açık tuttu

İlçede dün öğle saatlerinde yağmaya başlayan kar, yerini tipi ve soğuk havaya bıraktı.

İlçe genlinde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Afşin Belediye ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Günüz sıfırın altında 6 dereceye düştüğü ilçede vatandaşlar cadde ve sokaklarda yürümekte güçlük çekti.

Afşin Belediyesi ekipleri cadde kaldırımlarında, esnaflar da kendi dükkânları önündeki karları kürüme çalışmalarında bulundu.

Güven, vatandaşları mecbur kalmadıkça evlerinden çıkmamaları konusunda uyardı.

Kar küreme çalışmalarına katılan Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, “Ekiplerimiz ile birlikte kar küreme çalışmalarındayız. Çalışmalarımız devam edecek. Ana arter ve caddelerimiz sürekli ringler ile açık tutulmakta. Hastane yolu sürekli açık. Vatandaşlarımızdan mecbur kalmadıkça araçları ile yola çıkmamalarını dileriz. Kar kalınlığının şehir genelinde 40 santimetrenin üzerinde ve hava tahminlerine göre de yağışların devam etmesi bekleniyor.” açıklamasında bulundu.