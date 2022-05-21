Afşin belediyesinden halk konseri!

Afşin Arı Evi açılışı kapsamında ilçeye gelen Hacettepe Üniversitesi Türk Halk Müziği topluluğu, Afşin Belediyesi Sebahattin Atalay Kültür Merkezinde halk konseri verdi.

Katılımın yoğun olduğu konserde Türk müziğinde arı, petek ve bal sözü geçen türküler topluluk tarafından seslendirildi.

Programın sunuculuğunu yapan Hacettepe Üniversitesi Arı ve Arı Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Aslı Özkırım, bir açıklama yaparak şunları söyledi:

“Arıların bitki ve çiçek özünden toplayıp yaptığı mucizevi ürüne her ne kadar bal desek de balın ve arının edebiyatımızdaki, toplumlumuzdaki ve kültürümüzdeki türkülerimizde balın, peteğin ve arının nasıl hayat bulduğunu ballı türkülerimizle anlatmak istedik. Etkinliğimize katılan ve bizleri çeşitli yollarla dinleyen müzikseverlerimize bal tadında bir akşam diliyorum.” Açıklamasında bulundu.

Konser sonrası AKSU TV ekranlarına açıklamada bulunan Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, de duygularını şu sözlerle aktardı:

“İlçemizde arı evi ve aromatik yağlar distilasyon tesisimizin açılışını gerçekleştirdik. Akşamına da Hacettepe Üniversitesi Türk Halk Müziği topluluğunca Ballı Türküler konserinde vatandaşlarımızla bir araya geldik. Konsere katılan vatandaşlarımıza ve Hacettepe Üniversitesi Türk Halk Müziği topluluğuna teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Hacettepe Üniversitesi Arı ve Arı Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Aslı Özkırım da yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi

Etkinliğe, Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran, siyasi parti temsilcileri, kamu ve kurum amirleri, sivil toplum örgütü temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.