Afşin Belediyesinden LGS ve TYT’ye hazırlanan öğrencilere kitap desteği!

‘Eğitimde halimiz var projesi’ kapsamında, sınavlara katılacak öğrencilere destek amacıyla profesyonel eğitimcilerin hazırladığı setler, ilçe merkezindeki okullarda öğrenim ortaokul ve lise öğrencilerine ulaştırıldı.

Afşin Kız İmam Hatip Lisesindeki kitap seti dağıtım töreninde konuşan Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, “İlçemiz, öğrencilerimiz ve gelecek için eğitim yatırımlarını sürdüreceğiz” dedi.

Güven, “İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle imzaladığımız ‘Eğitimde halimiz var projesi’ protokolü çerçevesinde bir projemizi daha hayata geçirdik. Amacımız akademik, fiziksel ve zihinsel olarak en iyi öğrencilere sahip olmak. Bugün ki etkinliğimiz de yapay zeka tabanlı sanal dershane uygulamasını destekleyecek bir adım oldu. Konu anlatımlı tüm dersleri kapsayan soru bankasını öğrencilerimize ulaştırdık. Belediyemiz ve ilçe milli eğitim müdürlüğümüz işbirliğinde öğrencilerimizin soru bankası ihtiyaçlarını karşılamak istedik. İlçe olarak önümüzdeki sınav döneminde inşallah LGS hem de TYT sınavında öğrencilerimizle birlikte bir adım daha ileriye gitmek istiyoruz. Eğitime desteği artırarak sürdürmeye devam edeceğiz.” açıklamasında bulundu.

Afşin İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaba da, bir açıklama yaparak şunları söyledi:

“Geçtiğimiz hafta belediyemizle 10 projelik bir protokolü imzalamıştık. Projelerimizden biri Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavlarına girecek öğrencilere soru bankası desteğiydi. İlçemizde akademik başarıyı daha da ileri götürmek istiyoruz. İnşallah önümüzdeki günler içerisinde öğrencilerimizi deneme sınavlarıyla destekleyeceğiz. Her şey öğrencilerimizin daha iyi imkanlara kavuşabilmesi için. Afşin Belediyemize ve projede emeği bulunanlara teşekkür ediyorum.” ifadelerine yer verdi.