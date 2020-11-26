Afşin Belediyesinden öğrencilere soru bankası desteği!

Afşin Belediyesi ile Afşin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan "Sosyal Farkındalık Projesi" işbirliği protokolü kapsamında temin edilen kitaplar okul müdürlerine teslim edildi.

Liseye Giriş Sınavına (LGS) hazırlanan öğrenciler için hazırlanan kitapları İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde okul müdürlerine teslim eden Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, eğitime olan desteklerini devam ettireceklerini belirtti.

Afşin’de LGS adaylarının en iyi şekilde sınava hazırlanmasını istediklerini ifade eden Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, “ İlçemizde Liseye Giriş Sınavına (LGS) girecek öğrencilerimize destek olma adına İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün hazırladığı projeye ortak olduk. Öğrencilerimize konu anlatımlı soru bankasındaki kare kodlar sayesinde soru çözümlerini dijital ortamda izleyebilecek. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze destekleri için teşekkür ediyorum. Okul müdürlerimize kitaplarımızı telim ediyoruz, inşallah onlarda en kısa zamanda bu soru bankalarını öğrencilerimize ulaştıracak. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum.” açıklamasında bulundu.

Belediye ile ortak yürütülen proje kapsamında hazırlanan kitapları teslim aldıklarını ifade eden Afşin İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaba, “ LGS sınavlarına hazırlanan öğrencilerimiz, özellikle kırsal mahallelerimizde bulunan öğrencilerimize soru bankaları önemli bir katkı sunacak. Sınavlara hazırlanmada eksikliklerini dijital ortamda da takip edebilecekler. LGS sınavına girecek bütün 8. Sınıf öğrencilerimize bu kitapları dağıtacağız. Belediyemize verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından, okul müdürleri soru bankalarını teslim aldılar.