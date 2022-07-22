Afşin Belediyesinin “Aromatik Bitkiler Ve Arı Ürünleri Festivali”ne yoğun İlgi
Afşin belediyesince düzenlenen aromatik bitkiler ve arı ürünleri festivali ile Afşinliler müziğe doyacak.
KAHRAMANMARAŞ 22.07.2022, 15:25 22.07.2022, 19:42
3 gün sürecek festivalde ilk gün, ünlü sanatçı Elif Buse Doğan sahne aldı.
Son dönemlerde ’Samsak Döveci’ şarkısıyla ünlenen şarkıcı Afşinlileri şarkılarıyla eğlendirerek, gelenlere unutulmaz bir gece yaşattı.
Aksu TV ekranlarında da canlı yayınlanan konserde açıklamalarda bulunan Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, “Hem Afşin’imizin ürünlerini tanıtıyoruz hem de vatandaşlarımızı eğlendiriyoruz.” diye konuştu.
Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği, konser alanını tıka basa doldurduğu gece, sanatçılara çiçekleri ve plaketleri verildikten sonra sona erdi.
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