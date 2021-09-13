Afşin Belediyesi'nin Lavanta ve Aromatik Bitki Üretimi Projesine ödül!
Kent & Başkan 2021 ödülleri töreninde Afşin adına büyük bir gurur yaşandı. Türkiye'nin örnek projelerinden olan Afşin Belediyesi tarımsal kalkınma projesi "Lavanta ve Aromatik Bitki Üretimi Projesi" ödüle layık görüldü.
KAHRAMANMARAŞ 13.09.2021, 10:14 13.09.2021, 12:57
Tören eski Ticaret Bakanı Sn.Bülent TÜFEKÇİ, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sn.Selahattin GÜRKAN, çok sayıda milletvekili ve belediye başkanının katılımları ile gerçekleşti.
Afşin Belediye Başkanı Sn.Mehmet Fatih GÜVEN ödülü Hatay milletvekili, TBMM Dijital Mecralar Komisyon Başkanı Sn.Hüseyin YAYMAN'dan aldı.
Törende bir de konuşma yapan GÜVEN "Yerel yönetimlerin kalkınmaya etkisinden, dört yıl önce başlayan projenin Türkiye'nin en büyük lavanta ekim alanına dönüşmesinden ve markalaşma ile projenin Afşin'e malolmasından" bahsetti.
Katılımcılardan büyük takdir gören projenin Türkiye genelinde ilgi çekmesi ve henüz başlangıç aşamasında olması "Gelecek adına Afşin adına büyük bir kazanım olarak" yorumlandı.
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