Afşin Büngüldek Yayla Festivali renkli görüntülere sahne oldu

Afşin ilçesinin kırsal Büyük Tatlar Büngüldek Yaylasında, İstanbul Tatlıder tarafından hemşerilerin bir araya getirilmesi için bu yıl ilki gerçekleştirilen yayla festivali renkli görüntülere sahne oldu.

Günün erken saatlerinden itibaren yaylanın yolunu tutan vatandaşların ilk işi yüksek tepeye Türk bayrağını dikmek oldu.



Yurdun değişik bölgelerinden festivale katılan binlerce kişi doğayla iç içe bir gün geçirerek pandemi sürecinin stresini atma fırsatı buldu. Memleket hasreti eş dostla yapılan sohbetlerle giderilmeye çalışılıp, demlenen çaylar afiyetle içildi.



Halkalar oluşturularak halayların çekildiği festivalde yerel sanatçılar da sahne aldı.



Bu yıl ilki gerçekleştirilen Tatlıder yayla festivaline Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, önceki dönem MHP Myk Üyesi Erdem Karakoç, Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, AK Parti Afşin İlçe Başkanı İsmail Safi, Elbistan ilçe Başkanı Ahmet Tıraş, Elbistan Tatlarlılar Derneği Başkanı Asım Ceren ve binlerce vatandaş katıldı.

İstanbul Tatlıder Başkanı Murtaza Kara, Afşin Büngüldek yaylasında bir araya getirerek kaynaşmayı sağlamak ve memleket hasretini gidermek istediklerini söyledi.



Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven de konuşmasında, bu yıl ilki gerçekleştirilen festivalin gelecek yıllarda daha coşkulu geçmesi için ellerinden gelen desteği vereceklerini söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de, tatlıder’in örnek bir birlikteliğe imza attığını belirterek, bu birlikteliğin gelecek nesillere aktarılması gerektiğini söyledi.



Festivale katılan önceki dönem MHP Myk Üyesi Erdem Karakoç, Türkiye’ye örnek olabilecek birliktelik gerçekleştirdiğini söyledi.

Festivalin memleket ve dost hasretini gidermeye yardımcı olduğunu belirten vatandaşlar da, doğayla iç içe olmanın tadını çıkardı.