Afşin'de 20 bin 869 öğrenci karne heyecanı yaşadı

Afşin'de 2020-2021 eğitim öğretim döneminde 20 bin 869 öğrenci karne heyecanı yaşadı. Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim gören öğrenciler karnelerini alarak yaz tatiline girdi. Köy okullarında düzenlenen karne törenine katılan Afşin İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaba, Afşin'de 20 bin 869 öğrencinin karne aldığını belirterek, "İlçemizde öğrencilerimiz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında eğitimlerinin bir kısmını yüz yüze, bir kısmını ise uzaktan eğitim modeli ile 2020-2021 eğitim öğretim yılını tamamladı.

Bugün öğrencilerimiz karnelerini aldı. Sınıflarını geçen öğrencilerden yaz tatilinde de salgın tedbirlerine uymalarını istiyoruz. Bu zorlu süreçte öğretmenlerimiz başta olmak üzere öğrencilerimiz ve velilerine emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum." açıklamasında bulundu. Ertuğrulgazi İlkokulunda düzenlenen karne töreninde konuşma yapan Hilmi Özdemir de, karne sevinci yaşayan öğrencilere tatilde kitap okuma tavsiyesinde bulundu.

Öğrencilerin verimli bir yaz tatili geçirmesi gerektiğini, telafi eğitimlerinin devam edeceğini söyleyen Özdemir, "18 Haziran'da normla eğitim öğretimimiz sona ermişti. Öğrencilerimiz karnelerini elektronik ortamda aldılar. Telafi eğitimlerimiz 2 Temmuz'a kadar devam etti. Bugün öğrencilerimize karnelerini ve başarı belgelerini verdik. Sınıflarını geçen tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum, ortaokula geçen mezun öğrencilerimize de başarılar diliyorum. 2020-2021 eğitim öğretim yılı daha önce yaşamadığımız bir süreç şeklinde geçti.

Pandemi dolayısıyla okullarımız bazı dönemlerde uzaktan eğitim, bazı dönemlerde de seyreltilmiş sınıflar şeklinde eğitim öğretime devam etti. Tatil sürecinde salgın tedbirlerine uyarak, bu süreci geride bırakmak için gayret etmeliyiz. Bu süreçte en büyük sorumluluğu alan öğretmenlerimize emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Tatil sürecinde salgın tedbirlerine uyarak, bu süreci geride bırakmak için gayret etmeliyiz." açıklamasında bulundu. Konuşmaların arından öğrencilere karneleri dağıtıldı.