Afşin'de akrabalar arası çıkan kavgada ağır yaralanan genç yaşam mücadelesini kaybetti

Afşin'de arazi anlaşmazlığı yüzünden meydana geldiği bildirilen, sopa ve silahların kullanıldığı olayda ağır yaralanan Süleyman Cinpolat (19) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

18 Aralık 2020 tarihinde ilçeye bağlı kırsal Binboğa Mahallesinde akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden başladığı bildirilen tartışma büyüyerek sopa ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Olayda ikisi ağır 6 kişi taş sopa ve silahla yaralandı.

112 Acil Servis ekilerince Afşin ve Elbistan Devlet Hastanelerine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan 53 yaşındaki baba Müslüm Cinpolat ile oğlu Süleyman Cinpolat Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Süleyman Cinpolat 6 gün süren yaşam mücadelesi sonunda kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili 6 kişi tutuklanarak ceza evine konulmuştu.