Afşin'de "Aromatik Bitkiler ve Arı Ürünleri Festivali" başladı

Elçibey Caddesi'nde başlayan ve Afşin Belediyesi önüne kadar süren yürüyüşe çok sayıda vatandaş katıldı.

Festival kapsamında belediye önünde düzenlenen programda konuşan AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Veli Böke, şehirlerin yerel yöneticilerin ufkuyla doğru orantılı büyüdüğünü belirtti.

Afşin'in yeni değerler kazandığını anlatan Böke, "Eshab-ı Kehf Külliyesi'nin yanı sıra lavanta ve arı ürünleriyle ilgili Afşin yeni değerler kazandı. Bu ürünlerle Afşin'de güzel gelişmeler olacağına inanıyoruz. Emekleri bulunanlara teşekkür ediyorum." diye konuştu.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir ise lavanta ve aromatik bitkilerle ilçenin tanınırlığının artacağına değinerek, "Afşin ilçemizin bir varlığı vardı ve o da Eshab-ı Kehf Külliyesi'dir. Bütün Türkiye tanıyordu ama şimdi lavanta ve lavantanın ürünleri ile aromatik bitkilerle de bütün Türkiye Afşin'i tanıyacak. " ifadelerini kullandı.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal da Afşin'deki alternatif tarımsal projelerin Türkiye'ye model olduğunu dile getirdi.

Büyükşehir Belediyesi Başkanı Hayrettin Güngör de ilçedeki lavanta bahçelerinin ekonomik değer sağladığını vurguladı.

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven de festivalin kente bir sektör kazandırdığına işaret ederek, çeşitli etkinliklerle kutlamalar yapacaklarını anlattı.

23 Temmuz'da sona erecek festival kapsamında lavanta hasadı yapılacak ve konserler düzenlenecek.