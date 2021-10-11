Afşin'de bakır kablo çalan zanlı tutuklandı!

Çoğulhan Mahallesinde özel bir firmaya ait kömür işletmesinden bakır elektrik kablosu çalındığını gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, bir araç içerisine konulmuş 3 ton ağırlığında bakır elektrik kablosu ele geçirdi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan Z.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.