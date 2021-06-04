Afşin'de fotokamp heyecanı!

tanır Mahallesinde Hurman Çayı’nın yanı başına kurulan kamp alanında bir araya gelen fotoğraf sanatçıları ve katılımcılar İlçenin dağlarını , ovalarını ve köylerini gezerek 3 gün boyunca fotoğraflayacak.

Fotografçılar kampta, Eshab-ı Kehf ve Hurman Kalesi gibi ilçenin tarihi ve doğal yapılarını inceleme fırsatını yakalayacaklar aynı zamanda o anları çektikleri karelerle ölümsüzleştirecekler.

Katılımcılar kampın ilk günüde, Sabah kahvaltısını ardından Fotoğraf Sanatçısı Mustafa Ertekin öncülüğünde gün boyu ilk rotalarını gezdiler. Akşam yemeğinde buluşan ekip fiziki mesafeye uyarak günü değerlendirdi.