Afşin'de fotokamp heyecanı!
Afşin Belediyesinin katkılarıyla başlatılan 1. Ulusal Fotokampı devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 04.06.2021, 13:39 04.06.2021, 16:45
tanır Mahallesinde Hurman Çayı’nın yanı başına kurulan kamp alanında bir araya gelen fotoğraf sanatçıları ve katılımcılar İlçenin dağlarını , ovalarını ve köylerini gezerek 3 gün boyunca fotoğraflayacak.
Fotografçılar kampta, Eshab-ı Kehf ve Hurman Kalesi gibi ilçenin tarihi ve doğal yapılarını inceleme fırsatını yakalayacaklar aynı zamanda o anları çektikleri karelerle ölümsüzleştirecekler.
Katılımcılar kampın ilk günüde, Sabah kahvaltısını ardından Fotoğraf Sanatçısı Mustafa Ertekin öncülüğünde gün boyu ilk rotalarını gezdiler. Akşam yemeğinde buluşan ekip fiziki mesafeye uyarak günü değerlendirdi.
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