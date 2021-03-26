Afşin'de kar yağışı etkili oldu
Kahramanmaraş'ın yüksek kesimleri ile kuzey ilçelerinde kar yağışı etkili oldu.
KAHRAMANMARAŞ 26.03.2021, 14:44
İki gündür devam eden sağanağın ardından kent merkezinin yüksek kesimleri ile Afşin, Göksun, Andırın, Çağlayancerit ilçelerinde kar yağışı etkisini gösteriyor.
İlçelerde kara yolları ekipleri arterlerde, Büyükşehir Belediyesi ekipleri de mahalle yollarında çalışma yürütüyor.
- Andırın'da bazı okullar tatil edildi
Andırın ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı mahallelerde bulunan okullarda eğitime 1 gün ara verildi.
İlçenin kuzey kısmında yer alan Geben, Akifiye, Rıfatiye ve Altınyayla mahallelerinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Kaymakamlıktan yapılan duyuruya göre, söz konusu mahallelerde bulunan 6 okulda bugün yüz yüze eğitimin yapılmayacağı bildirildi.
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