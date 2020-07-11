Afşin'de lavanta ekimi yaygınlaşıyor!

Afşin’de ilçe belediyesince park, bahçe ve refüjlere süs bitkisi olarak ekimi yapılıp, sonrasında ise yüzlerce dekar alana ekilerek üretimi yapılan lavanta, belediyeye ek gelir sağlamaya başladı.

Afşin Belediyesince ilçenin güzelleştirilmesi için internetten alınan 2 paket tohum ile üretimine başlanan lavanta, yıllar sonra belediyeye ek gelir, çiftçiye de alternatif ürün olarak ortaya çıktı.

Belediyenin ürettiği lavantadan elde edilen lavanta yağı ürüne dönüştürüldü, Afşin Belediyesi Efsus markası ile demo ürünler üretti. Bu yılki hasadın ardından ürün yelpazesi genişletilecek.

Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, kıraç alanlarda tarımla uğraşan vatandaşlara kar marjı yüksek olan lavanta üretimine geçmeleri çağrısında bulundu.

Güven yaptığı açıklamada: “ İnternetten aldığımız iki paket lavanta tohumu ile peyzaj amacıyla üretime başlamıştık. Çoğaltarak buraya kadar geldik. Katma değeri çok yüksek bir ürün, özellikle aromatik bitkiler katma değeri yüksek bir sektör, süreç içerisinde bunu gördük. Lavantayı tanıdık, yetiştiriciliğini öğrendik. Afşin geniş bir ovaya sahip, bizim en güçlü yanımız topraklarımız olmasına rağmen, geleneksel ürünler dışında ürün ekilmiyordu. Hububatın dışında üretim yapılmayan bölgede lavanta üretimi yaparak çiftçimize örnek olmak istedik. Altı yıldır üretiyoruz, bununla ilgili tesisleşmemizi tamamladık. Kendi markamızla kozmetik ürünleri üretmeye başladık. Bizim çalışmalarımızı ve kazancımızı görmeye başlayan çiftçilerimiz de artık lavanta ekimine başladı. Şuanda üç köyümüzde çiftçilerimiz lavanta ekimi yaptı. Bu daha da yaygınlaşacak. Çiftçilerimizin ürünlerini de işleyip, pazarlamasını yapacağız. Elde ettiğimiz lavanta yağından test üretimi olarak 11 çeşit kozmetik ürünü ürettik. Ürünlerimiz önümüzdeki haftalarda piyasaya sürülecek. Bu çiçek böcek meselesi değildir, biz bu işlerle çocuklarımızın, torunlarımızın para kazanacağı kazançlı bir sektörün hazırlığını yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Belediyenin yaptığı üretimi görerek kendileri de lavanta ekimi yapan genç girişimcilerden Osman Erkan Kızılay’da 4 kuzeni ile birlikte lavanta üretimine karar verip ekip yaptıklarını söyledi. Kızılay yaptığı açıklamada şunları söyledi: “en büyüğü 31 en küçüğü 24 yaşında olan kuzenler olarak işbirliği yapıp, 2019 yılı sonbahar ayında lavanta diktik. Bu sene ilk çiçeğini açtı, çok sevinçliyiz, ilk hasadı yapmaya hazırlanıyoruz. Belediyemiz bize ilham kaynağı oldu, iyi ki ekmişiz. Hedefimiz yağını çıkarıp kozmetik sanayisine pazarlamaktır. Bunun yanı sıra, lavanta tarlamızı gelin damat fotoğraf çekimleri için de kullandırtmayı düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Kuzenlerden Mustafa Kaan Kızılay, yaklaşık 2 dekar alanda ekim yaparak deneme üretimi gerçekleştirdiklerini söyledi.

HABER: ALİ ÖZTÜRK