Afşin'de muhtarlık seçimi yenilenecek

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesine bağlı İğdemlik Mahallesi'nde Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından alınan ara karar gereği muhtarlık seçimi yenilenecek.

69 seçmeni bulunan İğdemlik Mahallesi 6 Haziran 2021 Pazar günü üçüncü kez muhtarını seçecek.

31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimlerde İğdemlik Mahallesi'nin muhtarlık seçimi yapılan itirazlar üzerine iptal edilmiş, mahalleli 2 Haziran 2019 tarihinde yeniden sandık başına gitmişti.

Bu seçime de itirazların olması üzerine Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ara karar ile bu seçimi de iptal ederek seçimin yenilenmesi kararı verdi.

7 Haziran 2020'yi seçim günü olarak belirleyen YSK, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle seçimin 6 Haziran 2021 tarihinde yapılmasına karar verdi.

5 Nisan 2021 Pazartesi günü itibariyle seçim takvimi başlatılan İğdemlik Mahallesi'nde sadece muhtar seçilecek, 2019 yılında seçilen azalar görevlerine devam edecek.