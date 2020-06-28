Afşin'de Öğrencileri sınava polis ekipleri yetiştirdi
Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde polis ekipleri, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecekken kimliğini evde unutan ve kimlik belgesi alması gereken öğrencilere yardımcı oldu.
KAHRAMANMARAŞ 28.06.2020, 18:54 28.06.2020, 19:02
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Afşin İlçe Emniyet Müdürlüğünün bütün birimleri YKS'ye girecek öğrenciler için seferber oldu.
Ekipler, hem okullardaki polislerin hem de 155 Polis İmdat Hattı'nı arayan Bazı öğrenciler yanlış okula gittiğini, bazıları da kimliğini unuttuğunu belirterek destek istedi.
Polis ekipleri öğrencilerin bu yardım çağrısını karşılıksız bırakmayarak sınava dakikalar kala okullara yetiştirdiler.
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