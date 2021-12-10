Afşin'de örnek çiftçiler ürünlerinin ilk meyvesini aldı!

Afşin Belediyesi, ilçede lavanta ve bilye kekik üreten örnek çiftçilerin ürünlerini lavanta distilasyon tesisinde işleyerek elde edilen yağları tekrar çiftçilerden satın aldı.

Lavanta uygulama alanında gerçekleştirilen programda konuşan Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, şunları söyledi:

“Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) finansmanın lavanta distilasyon tesisimizde ilçemizde lavanta ve kekik üretimi yapan çiftçilerimizin ürünlerini işledik. Tesisimiz ilk defa çiftçilerimizin ürünlerini işledi ve sonuçları bizi mutlu etti. İlk kurduğumuz lavanta distilasyon ünitesinden 10 kat daha büyük ve teknoloji olarak da daha gelişmiş. Tesisimizde çalışmalarımız devam ediyor. Bu yıl örnek çiftçilerimizin ürünlerinden elde edilen yağları burada teslim aldık ve ödemelerini yaptık. Çiftçilerimize bereketli olmasını diliyorum. Şuanda lavanta üretimi yapan çiftçilerimiz alanları daha genişleteceklerini ifade ediyorlar.” açıklamasında bulundu.

İncirli Mahallesinde arıları için 2 dönümlük alana lavanta bitkisi yetiştiren Kalender Yalçınkaya ise şunları söyledi:

Nadır Mahallesinde 500 metrekare alanda bilye kekik ürettiğini anlatan Osman Gül de, deneme alanından güzel sonuçlar aldığını belirterek, kekik alanını daha da genişleteceğini ifade etti.

Konuşmaların ardından belediye yetkilileri, örnek çiftçilerin ürünlerinden elde edilen yağları tartarak satın aldı.