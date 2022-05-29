Afşin'de özel öğrencilerin saç tıraşı ve bakımı yapıldı

Afşin Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde güzellik ve saç bakım hizmetleri alanında eğitim alan usta ve kalfa adayları "Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerle Buluşuyor" projesi kapsamında Afşin 100. Yıl I. ve II. Kademe Özel Eğitim Uygulama Okulu'nu ziyaret ederek öğrencilerin saç kesimi ve bakımını gerçekleştirdi.

Afşin Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Rıfat Köş, eğitim merkezinde öğrenim gören usta ve kalfalık öğrencilerinin sahip oldukları milli, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerleri geliştirmeleri, yardımlaşma, kardeşlik, merhamet, vicdan, birlik ve beraberlik duygularının pekiştirilmesini amaçladıklarını söyledi.

Proje hakkında bilgi veren Köş, "Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce uygulamaya konulan 'Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerle Buluşuyor' projesi kapsamında Afşin Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü çalışmalarını başarıyla yürütüyoruz. Proje kapsamında Afşin 100. Yıl I. ve II. Kademe Özel Eğitim Uygulama Okulu ile irtibata geçilerek okul öğrencilerimizle bir araya geldik. Merkezimizde güzellik ve saç bakım hizmetleri alanı, erkek ve kadın kuaförlüğü dalında okuyan kalfalık ve ustalık öğrencilerimiz ve öğretmenimizle birlikte özel öğrencilerimizin saç kesimleri ve bakımlarını yaptı." diye konuştu.

Benzer çalışmaların devam edeceğini belirten Köş, projede emeği geçen öğretmen ve öğrencilerine teşekkür etti.