Afşin'de yaya geçitlerine 'kırmızı çizgi'

Afşin Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen etkinlikte Afşin Kaymakamı Ahmet Can Pınar öğrencilere yaya geçidi kullanımı konusunda bilgilendirmede bulunarak, fahri trafik müfettişi kartı dağıttı.

Nazım Kaynak Bulvarında gerçekleştirilen etkinlikte de Kaymakam Pınar, Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, Afşin İlçe Jandarma Komutan Yüzbaşı İsmail Serhat Çakar ve Afşin İlçe Emniyet Müdürü Vekili Şaban Paksoy, öğrencilerle birlikte sürücülere broşür dağıtarak, yayaların geçiş üstünlüğüne vurgu yaptı.



Kaymakam Pınar, burada yaptığı konuşmada, “İçişleri Bakanlığımız 2019 yılını ‘yaya öncelikli trafik yılı’ olarak ilan etmişti. Trafikte yaya güvenliğinin daha üst seviyeye çıkarılması ve toplumda bu bilinci oluşturmak için faaliyetlerimizi yürütmeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz yıllarda da etkinliklerimizi gerçekleştirmiştik. İçişleri Bakanlığımız trafikte yayaların geçiş üstünlüğüne yönelik yeni bir uygulamayı daha hayata geçirdi. Artık ışıksız yaya geçitlerimizde kırmızıçizgiler yer alıyor. Karayolları Trafik Konuna göre sürücüler, görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti ve levhayla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerinde durarak ilk geçiş hakkını yayalara vermek zorunda. Bu yılki sloganımız yaya güvenliği ve önceliği bizim kırmızıçizgimiz oldu. Bu kapsamda fahri trafik müfettişlerimizle birlikte uygulamalı olarak sürücülerimize yaya geçitleri, okul geçitleri ve kavşaklarda yayalara öncelik verilmesi konusunda uyararak, broşür dağıttık. Bu kurallara uymayanlara para cezası uygulanacağını hatırlattık.” açıklamasında bulundu.