Afşin'de Zafer Bayramı'nın 99. yılı kutlandı!

Afşin Hükümet Konağı'nda düzenlenen tören, Afşin Kaymakamı Ahmet Can Pınar ve Afşin Belediye Başkanı Yardımcısı Abbas Binboğa'nın Atatürk Anıtı'na çelenk koyması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Törende, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Astsubay Çavuş Onur Köken, ülke olarak büyük zaferin 99. yıl dönümüne kavuşmanın heyecan ve gururunu yaşadıklarını belirtti.

Büyük zaferin 99. yıldönümünü ilk günkü gurur ve heyecandan hiçbir şey kaybetmeden aynı duygularla kutluyoruz. 30 Ağustos Zaferi ile Başkomutan Mustafa Kemal'in önderliğindeki yüce Türk ulusu, emperyalist güçlerin işgalci ordularını, anavatan topraklarından kesin olarak atarak, ebedi özgürlük ve bağımsızlığına kavuşmuştur. Bu Zafer bütün otoritelerin tartışmasız bir askeri deha kabul ettiği Ulu Önder, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk tarafından, Anadolu’da sağlanan milli birlik ve beraberliğin mutlak bir sonucu olarak kazanılmıştır. Her safhası tek tek düşünülerek hazırlanan bu zafer, aziz yurduna ve bağımsızlığına kasteden işgal kuvvetleri karşısında Türk Ordusu'nun ortaya koyduğu eşsiz bir eserdir.”



Anadolu insanının kenetlenerek yurdu işgalden kurtardığını ifade eden Köken, “Anadolu halkı tek bir yumruk olarak, dış ve iç odakların ihanetleri karşısında ve yokluklar içeresinde büyük fedakârlıklarla verdiği kurtuluş savaşında, en son başkomutanlık meydan muharebesini de kazanarak kesin zafere ulaşmıştır. 19 Mayıs 1919 'da başlatılan Kurtuluş savaşıyla, istilacı düşman ordusuna üst üste darbeler vurulmuş, ancak yurdumuz içerisinde ilerleyen düşmanın vatanın bağrı atılabilmesi için sıra kesin sonuçlu bir harekâta gelmiştir. "Ya İstiklal Ya Ölüm" parolası ile başlayan muharebede elde edilen bu büyük zafer, Türk'ün bağrına dayanan hançerin Ulus'ça sökülmesi, özgürlük ve haysiyetimizi yok etmek isteyenlerin dize getirilmesi destanıdır.

Başta Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve O'nun silah arkadaşları olmak üzere, Kurtuluş Savaşının tüm kahramanlarını, mukaddes vatanımız için canı pahasına görev yapan şehitlerimizi, gazilerimizi ve günümüzde terör eylemlerinde şehit olan Türk Silahlı Kuvvetleri ile güvenlik güçleri mensuplarımızı ve hayatlarını yitiren vatandaşlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz.”

