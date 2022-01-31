Afşin Elbistan A Termik Santrali çevre yatırımları sona erdi!

Çelikler Holding olarak Afşin Elbistan A Termik santralini devraldığımız günden itibaren başladığımız çevre yatırım çalışmalarımızı tamamladık.

Şirketimizin bu amaçla yola çıktığını yaptığı çevre yatırımlarıyla da görebilmekteyiz.

Çünkü insan sağlığı ve refahı, çevresel durum ile yakından bağlantılıdır.

Küresel piyasalarda yaşanan ekonomik dalgalanmaların enerji maliyetleri üzerindeki yükü tüm dünyayı kasıp kavururken, Türkiye, yerli ve yenilenebilir enerji kaynakları sayesinde bu durumdan en az etkilenen ülkeler arasında yer aldı. Afşin Elbistan A Termik Santralimiz ise, bir yandan çevre yatırımlarında hız kesmezken, diğer yandan enerji üretimiyle milli ekonomiye ve istihdama katkı sağlamayı sürdürdürüyor.

Önceliğin çevre ve insan sağlığı olduğunu bir kez daha bahsederek, baca gazı arıtma ve filtreleme sistemleri yapımıyla bunu göstermekteyiz. Ancak krtik bir süreçten geçen Türkiye’nin küresel krizlerden daha güçlü çıkabilmesi için üretimin kesintisiz bir şekilde sürmesi gerekmektedir. Bu gerçekten hareketle yerli ve milli kaynaklarla elektrik üretiminin devam etmekteyiz; “Enerjide arz talep dengesini korumak, vatandaşlarımıza ucuz enerji sunmak ve istihdam oluşturmak için üzerimize düşen tarihi sorumluluğun farkındayız. Bizler de bu kritik süreçte çevremizin, insanımızın ve devletimizin yanında olmayı sürdüreceğiz. Tüm çalışanlarımızla ve duyarlı bölge halkıyla bu doğrultuda hareket etmeye devam edeceğiz

Bu yatırımlarımızınla birlikte çevreye daha duyarlı hale gelecek olan santralimiz, enerjide dışa bağımlılığımızı azaltmış olacak ve vatandaşımıza ucuz elektrik üretimine devam edecektir. Milli ve yerli kaynağımız olan kömür de enerji üreterek en iyi şekilde değerlendirilmiş olacaktır.