Afşin-Elbistan A Termik Santrali, filtre sistemi için uyarıldı

Kahramanmaraş’ta AK Parti Elbistan ve Afşin ilçe başkanları, bölge muhtarları ve çiftçi temsilcilerinin katılımı ile yaptıkları basın açıklamasında, özel sektörün işlettiği Afşin-Elbistan A Termik Santralinin baca gazı arıtma tesisinin bir an önce tamamlanması için uyarıda bulundu. 

KAHRAMANMARAŞ 23.11.2021, 10:07 23.11.2021, 12:35
Afşin-Elbistan A Termik Santrali, filtre sistemi için uyarıldı

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş ile Afşin İlçe Başkanı İsmail Safi, Afşin Elbistan A Termik Santralinin baca gazı arıtma tesisinin bir an önce tamamlanması için basın toplantısı düzenledi.
Termik santralin yer aldığı kırsal Çoğulhan Mahallesinde bölge muhtarları ve çiftçi temsilcilerinin katıldığı toplantıda hava ve çevre kirliliğine dikkat çekilip, sistemin bir an önce tamamlanması gerektiğine vurgu yapıldı.


AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş yaptığı açıklamada hava ve çevre kirliliğine dikkat çekip, verilen sürenin aşılmasına rağmen filtreleme sistemin tamamlanmamış olmasının kabul edilebilir bir durum olmadığını söyledi.
Halkın sağlığının her şeyden önce geldiğine vurgu yapan Tıraş yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Malum olunduğu üzere santralle ilgili hükümetimiz bir karar almıştı. Termik santralleri başta olmak üzere filtrelemesi düzgün olmayan tesislere baca filtrelerini yapmaları için belirli bir süre verilmişti. Verilen bu süre sona erdi. Afşin Elbistan A Termik Santralinin gerekli hassasiyeti gösterip ilgili yatırımları hızla tamamlamasını baca gazı artıma tesisi ve kül filtrelerini tamamlayarak çevre kirliliğini acilen bitirmesini ihtar ediyoruz. Hemşerilerimizin tozlu hava solumasına, çevrenin kirlenmesine gönlümüz asla razı gelmez. Hemşerimizin sağlığı, çevremizin korunması tüm ekonomik kazanımların önündedir. Bu hususta AK Parti teşkilatları olarak konunun sonuna kadar takipçisi olacağız. Ya filtreleme sistemini düzgün bir şekilde yaparlar, ya da yapacak başka bir şirket bulunur. Malum firma vazgeçilmez değildir. İstihdam ve üretimin arkasına saklanarak çevre kirliliği yapılmasına kendilerine iyi niyetle verilen süreyi su istimal etmelerine asla müsaade etmeyiz. Hemen her konuda olduğu gibi, her zaman aziz milletimizin yanında yer almayı, devleti yaşatmanın insanı yaşatmaktan geçtiğine inanarak yola devam edeceğiz.”

Havayı ve çevreyi kirleten termik santralin filtreleme sisteminin biran önce tamamlanması gerektiğini belirten AK Parti Afşin İlçe Başkanı İsmail Safi de açıklamasında: “Biliyorsunuz AK Parti hükümetleri dönemlerinde gerek çevre, gerekse de hava kirliliğiyle çok ciddi mücadeleler yapıldı. Bu mücadelelerde biz teşkilatlar olarak her zaman halkımızın yanında yer aldık. Bizim gayemiz, bizim tüzüğümüz her zaman insanı yaşat ki devlet yaşasın mantığıyla gider. Biz her zaman halkımızın yanında yer aldık. Hiçbir zaman işletmeci firmanın yanında yer almadık. Şunu açıkça söylüyorum, firmalar gelip geçicidir. Esas olan halkımızdır. Bu çevre kirliliğiyle ilgili kül ile ilgili daha önce hükumetimiz buranın 6 ay durdurulması kararı aldı ancak, burada beş bine yakın insan çalıştığı için onların da baskısıyla biz burada üretime devam edilmesine karar vermiştik. Firma ile görüşmemizde çok kısa sürede buradaki filtreleme sisteminin tamamlanacağını söylediler. Filtreleme siteminin bir an önce tamamlanması için firmayı uyarıyoruz” ifadelerini kullandı.


Afşin Ziraat Odası Başkanı İbrahim Emiroğlu da yaptığı açıklamada: “ Türkiye’nin dördüncü büyük ovasıyız ve aynı zamanda enerji havzasıyız. Bu ikisinin aynı anda temiz bir şekilde yürütülebilmesi mümkünse sağlanması lazım. Zehirsiz enerji ve zehirsiz gıda istiyoruz” diye konuştu.
Bölgede yaşayan vatandaşlar da filtreleme sisteminin bir an önce tamamlanması gerektiğini aksi halde santralin durdurulmasını istedi.

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