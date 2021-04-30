Afşin emlak hizmete açıldı!
Açılış Törenine Başkan Güven de Katıldı...
KAHRAMANMARAŞ 30.04.2021, 15:07
Kahramanmaraş’ın merkez Onikişubat ilçesine Ahmet Duran Çelik tarafından emlakçı dükkânı kazandırıldı.
Açılışı gerçekleştirilen Afşin Emlak’ın açılış törenine Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven katılım sağladı.
Başkan Güven, açılışı gerçekleştirdikten sonra işletme sahibi Ahmet Duran Çelik’e hayırlı olsun dileklerinde bulundu.
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