Afşin emniyeti vatandaşları bilgilendirdi

Şehir Er Ömer Erüstün Meydanında stant açan Afşin İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ve Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, KADES mobil uygulaması hakkında bilgi vererek, telefon dolandırıcılarına karşı bilgilendirmede bulundu.

Telefonlara indirilebilen KADES uygulamasıyla şiddet veya saldırıya maruz kalan kadınların bir tuşla emniyet güçlerine ulaşarak yardım istene bileneceğine değinen ekipler, uygulama hakkında detaylı bilgilerin yer aldığı broşürler dağıttı.

İnternet ve telefon üzerinden yapılan dolandırıcılık suçlarına karşıda vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıtan polis ekipleri, Hiçbir kamu görevlisi vatandaşı arayarak para istemeyeceğine dikkat çekti.

Ayrıca kurulan stantta, hırsızlık, malvarlığına karşı işlenen suçlar, düğünler ve diğer etkinliklerde uygulanacak esaslar, sosyal medya kullanımı, okulların açılması ve okullarda uygulanacak esaslar, siber suçlar kapsamında güvenli sosyal ağlar, zaman yönetimi ve kişisel bilgilerin güvenliği gibi konuların yer aldığı broşürler dağıtılarak, bilgilendirme yapıldı.