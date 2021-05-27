Afşin esence mahallesinde içme suyu çalışmaları devam ediyor
KASKİ Genel Müdürlüğü Afşin İlçesi Esence Mahallesinin içme suyu ihtiyaçlarının karşılanması için çalışma başlattı.
KAHRAMANMARAŞ 27.05.2021, 14:23
Kahramanmaraş’ta içme suyu problemi yaşayan yerleşim yerleri için yoğun çalışma yürüten KASKİ Genel Müdürlüğü, Esence Mahallesinde içme suyu çalışmalarına devam ediyor.
Proje kapsamında mahallede muhtelif çapta 5.000 metre şebeke ve terfi hattı çalışması yapılıyor. Ayrıca Proje kapsamında Esence mahallesinde üst kotlarda bulunan evlere su verilebilmesi için 1 adet depo yapımı da gerçekleştirilecektir. KASKİ Genel Müdürlüğü, Mahalledeki içme suyu çalışmalarını kısa süre içerisinde tamamlayarak hizmete verecektir.
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