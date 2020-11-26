Afşin Gençlik Merkezinden kütüphaneye kitap desteği!

Afşin Gençlik Merkezi gönüllülerince görev yaptığı Hakkâri Yüksekova’da 2018 yılında PKK terör örgütü tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırı sonucu şehit olan Özel Harekât Polisi Bayram Çiçek anısına oluşturulan kütüphaneye kitap desteğinde bulundu.

Henüz 25 yaşındayken şehit olan özel harekât polisi Çiçek anısına, ailesi tarafından Afşin’in kırsal Arıtaş Mahallesinde inşa ettirilen çok amaçlı binada oluşturulan kütüphane kısa süre içerisinde yüzlerce kitaba kavuştu.

Afşin Gençlik Merkezi Üyeleri Gençlik Lideri Aysun Doğan ve antrenör Soner Özdemir öncülüğünde topladıkları kitapları Çiçek’in anne ve babasıyla birlikte kütüphaneye yerleştirdi.

Gençlik merkezi görevlisi Soner Özdemir yaptığı açıklamada: “Şehidimiz Bayram Çiçek anısına yeni oluşturulan kütüphanemize kitap hediye ettik” ifadelerini kullandı.

Duygu dolu anlar yaşayan şehit babası Mehmet Çiçek’te: “Arıtaş Mahallesinde oğlum Bayram Çiçek adına açtığımız kütüphaneye kitap desteğinde bulunan gençlik merkezi gönüllülerine teşekkür ediyorum” dedi.

Oluşturulan kütüphaneye destek veren herkese teşekkür eden şehit annesi Şemsi Çiçek’te: “oğlumun adına oluşturulan kütüphaneye destek olan herkese teşekkür ediyorum” İfadelerini kullandı.