Afşin güne karla uyandı!

Ülkeyi etkisi altına alan yoğun kar yağışı Afşin’de de etkili oldu.

Afşin’de gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırarak devam ettirdi. Tüm ilçe beyaz örtü ile kaplanırken ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

İlçe merkezinde 30 santimi bulan kar kalınlığı kırsal mahallelerde yarım metrenin üzerine çıktı. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kalan cadde ve sokaklarda kartpostallık görüntüler oluştu.

Yoğun kar yağışı nedeniyle beyaza bürünen Afşin’de belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarına başladı. Sabah saatlerinde işyerlerini açan esnaflar da dükkanlarının önünü temizleyerek güne başladı. Kar yağışını fırsat bilen çocuklar da kartopu oynayarak karın tadını çıkarttılar.

Cadde ve sokaklarda tuzlama ve kar kürüme çalışması yapan belediye ekipleri yağan karın hayatı olumsuz etkilememesi için yoğun çaba sarf ediyor.