Afşin ilçesinde trafik kazası: 4 ölü, 1 yaralı
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesi Sevin Mahallesi yolunda meydana gelen kazada 4 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
KAHRAMANMARAŞ 28.08.2021, 09:40 28.08.2021, 10:22
Alınan bilgiye göre Duran Ö. yönetimindeki 46 DY 662 plakalı araç Sevin Mahallesi’nden ilçe merkezine giderken yol kenarında bulunan ve arızalı motora yardım için geldikleri öğrenilen çapa motoru ve motosiklete aynı anda çarptı.
Çarpmanın etkisiyle arızalı motosikleti çapa motoruna yüklemeye çalışan İsmail Çelik eşi Hatice Çelik (72), Halil Erdoğan ve Duran Özcan feci kazada can verdi .
Kazada ağır yaralanan Osman Erdoğan'ın tedavisine devam ediliyor.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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