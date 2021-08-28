Afşin ilçesinde trafik kazası: 4 ölü, 1 yaralı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesi Sevin Mahallesi yolunda meydana gelen kazada 4 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

KAHRAMANMARAŞ 28.08.2021, 09:40 28.08.2021, 10:22
Afşin ilçesinde trafik kazası: 4 ölü, 1 yaralı

Alınan bilgiye göre Duran Ö. yönetimindeki 46 DY 662 plakalı araç Sevin Mahallesi’nden ilçe merkezine giderken yol kenarında bulunan ve arızalı motora yardım için geldikleri öğrenilen çapa motoru ve motosiklete aynı anda çarptı.

Çarpmanın etkisiyle arızalı motosikleti çapa motoruna yüklemeye çalışan İsmail Çelik eşi Hatice Çelik (72), Halil Erdoğan ve Duran Özcan feci kazada can verdi .

Kazada ağır yaralanan Osman Erdoğan'ın tedavisine devam ediliyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

#Kahramanmaraş #Afşin #Kaza #AksuTV #Aksutvahber
Yorumlar (0)
31°
hafif yağmur
Namaz Vakti 28 Ağustos 2021
İmsak 04:16
Güneş 05:44
Öğle 12:41
İkindi 16:25
Akşam 19:28
Yatsı 20:50
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Konyaspor 3 7
2. Altay 2 6
3. Trabzonspor 2 6
4. Galatasaray 2 6
5. Fenerbahçe 2 6
6. Beşiktaş 2 4
7. Kasımpaşa 2 4
8. Karagümrük 2 4
9. Antalyaspor 3 4
10. Alanyaspor 2 3
11. Malatyaspor 2 3
12. Adana Demirspor 3 2
13. Hatayspor 2 1
14. Gaziantep FK 2 1
15. Göztepe 2 1
16. Kayserispor 2 1
17. Rizespor 3 1
18. Sivasspor 2 0
19. Başakşehir 2 0
20. Giresunspor 2 0
Takımlar O P
1. Tuzlaspor 3 7
2. Ümraniye 2 6
3. Eyüpspor 2 6
4. Bandırmaspor 2 6
5. Manisa FK 2 6
6. Samsunspor 1 3
7. Menemenspor 2 3
8. Balıkesirspor 2 3
9. Erzurumspor 2 3
10. Adanaspor 2 2
11. Ankaragücü 2 2
12. Ankara Keçiörengücü 2 1
13. Bursaspor 2 1
14. Altınordu 2 1
15. Gençlerbirliği 2 1
16. Kocaelispor 2 1
17. İstanbulspor 2 0
18. Boluspor 2 0
19. Denizlispor 2 0
Takımlar O P
1. West Ham 2 6
2. Chelsea 2 6
3. Liverpool 2 6
4. Brighton 2 6
5. Tottenham 2 6
6. M. United 2 4
7. Everton 2 4
8. Brentford 2 4
9. Man City 2 3
10. Aston Villa 2 3
11. Watford 2 3
12. Leicester City 2 3
13. Southampton 2 1
14. Crystal Palace 2 1
15. Leeds United 2 1
16. Wolverhampton 2 0
17. Burnley 2 0
18. Newcastle 2 0
19. Arsenal 2 0
20. Norwich City 2 0
Takımlar O P
1. Valencia 3 7
2. Mallorca 3 7
3. Sevilla 2 6
4. Atletico Madrid 2 6
5. Real Madrid 2 4
6. Barcelona 2 4
7. Real Sociedad 2 3
8. Levante 2 2
9. Cádiz 2 2
10. Real Betis 2 2
11. Athletic Bilbao 2 2
12. Granada 2 2
13. Osasuna 2 2
14. Villarreal 2 2
15. Espanyol 3 2
16. Celta de Vigo 2 1
17. Elche 2 1
18. Getafe 2 0
19. Rayo Vallecano 2 0
20. Deportivo Alaves 3 0