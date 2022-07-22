‘Afşin Lavanta Bahçesi ve Arı Evi Fotoğraf Sergisi’ düzenlenen törenle açıldı

Açılışta konuşan Binboğa Fotoğraf Yolcuları Topluluğu (BİNFOT) kurucusu ve fotoğraf sanatçısı Mustafa Ertekin “Bölgenin doğal güzelliklerini tarihini, kültürünü, insanını ortaya çıkarmak çaba sarf ettiklerini söyledi.

Fotoğrafçıların, güneşin altında sabahın erken saatinde akşamına kadar lavanta ve arı evinde bulunarak kendi bakış açılarıyla fotoğrafladığını söyleyen Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, sözlerine şöyle devam etti.

Afşin Kaymakamı Ahmet Can Pınar’da yaptığı açıklama da “Bugün Afşin için gerçekten tarihi bir gün yaşıyoruz” sözlerine yer verdi.

Serginin ardından akşam konserde sahne alacak olan sunucu Wilma Elles ve sanatçı Elif Buse Doğan, Başkan Güven ile birlikte lavanta tarlasında hasat yaptılar.

Lavanta hasadına katılan Sanatçı Elif Buse Doğan Aksu Haber’e yaptığı açıklamada “Türk kurtuluş tarihinin en önemli illerinden bir tanesi Kahramanmaraş’ı o yüzden burada olmak çok güzel” diye konuştu.