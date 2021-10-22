Afşin lavanta tarlalarıyla dikkat çekiyor.
Kahramanmaraş’ın Afşin belediyesi lavanta tarlalarıyla dikkat çekiyor.
KAHRAMANMARAŞ 22.10.2021, 17:12 22.10.2021, 18:01
Afşin belediyesi ürettiği lavantalardan gelir elde etme başladı.
Tek parçada 380 dekarlık alana kurulan, güzel görüntüsü ve hoş kokusuyla turistlerin ilgi odağı haline gelen lavanta tarlasından elde edilen ürünlerle kent ekonomisine katkı sağlanmaya başladı
Elde edilen lavanta yağı ve 12 çeşit kozmetik ürünlerinin satışından 3 ayda 650 bin lira ciroya ulaşıldı.
Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulunan Afşin belediye başkanı Mehmet fatih güven, Artırılan öz kaynakların belediye hizmetlerine yansıyacağını söyledi.
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