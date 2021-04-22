Afşin Mesleki Eğitim öğrencileri ailelerle buluşuyor

Projenin bir gereği olarak Afşin Meslekî Eğitim Merkezi’nde eğitim gören öğrencilerin sahip oldukları millî, manevî, ahlakî, insanî ve kültürel değerleri geliştirmeleri; yardımlaşma, kardeşlik, merhamet, vicdan, birlik ve beraberlik duygularının pekiştirilmesi amacıyla Afşin’de bulunan ihtiyaç sahibi bir aile tespit edildi. Proje ekibi, ailenin mutfaktaki mobilya ihtiyacının karşılanmasına yönelik gerekli çalışmaları projeye uygun olarak başlattı.

Ustalık ve kalfalık öğrencilerimizin atölyelerimizde yaptığı mobilyalar, mutfak dolabı, mutfak tezgâhı, karo ve fayansların, ihtiyaç sahibi ailenin mutfağına montajı gerçekleştirildi ve döşemesi yapıldı.

Afşin Meslekî Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği bu projeye sanayi esnaflarından Şahin Mobilya ve Aymer Mermercilik, teknik ve maddî destek sağladı.

Afşin Meslekî Eğitim Merkezi Müdürlüğünce benzer çalışmaların eğitim öğretim yılının sonuna kadar devam edeceği belirtildi.