Afşin Millet Bahçesi’nde çalışmalar sürüyor

Şehrin hemen her ilçesine Millet Konağı ve Millet Bahçesi konseptinde sosyal alanlar kazandıran Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Afşin ilçesinde de çalışmalarını sürdürüyor. İlçenin en işlek arterlerinden Afşinbey Caddesi üzerine konumlandırılan toplamda 68 bin metrekare alana sahip tesiste, parke ve bazalt çalışmalarıyla yürüyüş yolları inşası gerçekleştiriliyor. Birçok bitki ve ağaç türüne de ev sahipliği yapacak tesis; bisiklet ve yürüyüş yolları, skate park, spor sahaları, oyun grupları, kafe gibi sosyal donatılarıyla ilçenin gözde rekreasyon alanlarından biri olmaya hazırlanıyor. Zemin uygulamalarının ardından bitkilendirme çalışmalarına başlanacak tesisin kısa süre içinde hizmete sunulması hedefleniyor.