Afşin Milli Eğitim Müdürlüğü yarılı yıl tatili dolayısıyla program düzenledi
Afşin Milli Eğitim Müdürlüğü, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ilk döneminin tamamlanması dolayısıyla program düzenledi.
KAHRAMANMARAŞ 24.01.2021, 11:34
Programda veliler ve öğrencilere, sanal karne, tatil süresince yapılacak ev etkinlikler, spor egzersizleri ve verimli ders çalışma yöntemleri hakkında bilgilendirme yapıldı.
Burada açıklamalarda bulunan Afşin İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaba, 15 Şubat'ta öğrencilerle yüz yüze buluşmak için sabırsızlandıklarını belirtti.
İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz’da, haftalık tatil sürecinde elektronik ve dijital ortamdan uzaklaşmaları, doğayla iç içe olmaları ve kitap okumalarını tavsiye etti.
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