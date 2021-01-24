Afşin Milli Eğitim Müdürlüğü yarılı yıl tatili dolayısıyla program düzenledi

Programda veliler ve öğrencilere, sanal karne, tatil süresince yapılacak ev etkinlikler, spor egzersizleri ve verimli ders çalışma yöntemleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Afşin İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaba, 15 Şubat'ta öğrencilerle yüz yüze buluşmak için sabırsızlandıklarını belirtti.

İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz’da, haftalık tatil sürecinde elektronik ve dijital ortamdan uzaklaşmaları, doğayla iç içe olmaları ve kitap okumalarını tavsiye etti.