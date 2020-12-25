Afşin, tıbbi ve aromatik bitki üretim merkezi olma yolunda!

Afşin Belediye başkanı Mehmet Fatih Güven, ilçede lavanta ve aromatik gül üretiminin ardından bilye kekik üretiminin yapılacağını söyledi.

Troy Group Mersin Bölge Müdürü Recep Uzman, “Afşin’de bilye kekik üretimiyle ilgili Belediye Başkanımız Mehmet Fatih Güven ve örnek çiftçimiz ile bir araya geldik ifadelerini kullandı.