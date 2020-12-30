Afşin TSO'dan uzaktan eğitime destek!

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Afşin TSO'nun katkılarıyla alınan Eğitim Bilişim Ağı (EBA) uyumlu klavyeli 55 adet tablet Afşin İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaba'ya teslim edildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) süreciyle birlikte uzaktan eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaşabilmek amacıyla tablet yardımı yapıldığını ifade eden Afşin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bekir Sıtkı Can, eğitime destek olmayı sürdüreceklerini belirtti.

Tabletlerin ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacağını söyleyen Afşin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bekir Sıtkı Can, "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği her eğitim öğretim döneminde eğitime destek noktasında ihtiyaç sahibi öğrencilerimize kırtasiye ve giyim yardımında bulunuyordu. Bu yıl içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde öğrencilerimiz uzaktan eğitim görüyor. Odalar ve Borsalar Birliğimiz Türkiye genelinde uzaktan eğitme katkı sağlamak için ihtiyaç sahibi öğrencilerimize tablet desteği bulunma kararı aldı. İlçemizde de 55 adet tableti öğrencilerimize ulaştırılması için Afşin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze teslimini sağladık." açıklamasında bulundu.

Afşin İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaba da Afşin Ticaret ve Sanayi Odasına desteklerinden dolayı teşekkür ederek, şu ifadelere yer verdi:

"Zorlu bir süreçten geçiyoruz hem ülke olarak hem de dünya olarak. Pandemi dolayısıyla uzaktan eğitim süreci devam ediyor. Bu süreçte öğrencilerimizin ciddi anlamda tablet ihtiyacı meydana geldi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Milli Eğitim Bakanlığımızın çağrısına kulak verdi önemli bir eksiğin giderilmesi noktasında böyle bir girişimde bulundu. Afşin Ticaret ve Sanayi Odamız tarafından temin edilen tabletler ilçemizde ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin eğitimlerine devam edebilmeleri için önemli bir destek olacak. Tespit ettiğimiz öğrencilerimize bu tabletleri en kısa zamanda ulaştıracağız"

Kaba, ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı'nın gerçekleştireceği tablet dağıtımına kısa bir süre içerisinde başlayacaklarına değindi.

Programa, Afşin Kaymakamı Ahmet Can Pınar da katıldı.