Afşin TSO ile Ziraat Bankası “Tedarik zinciri finansmanı projesi"ne imza attı

Afşin TSO idari binasında gerçekleştirilen toplantıda, Başkan Bekir Sıtkı Can ile Ziraat Bankası Afşin Şube Müdürü Özer Yeğrin protokole imza attı.

Protokolün ardından konuşma yapan Afşin TSO Başkanı Bekir Sıtkı Can, “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimiz özellikle bu pandemi döneminde ülke ekonomisine katkı sağlaması amacıyla iki bankamızla protokol imzaladı. Afşin Ticaret ve Sanayi Odası olarak bizlerde Afşin Ziraat Bankamız ile bu protokolü hayata geçirdik. Tedarik Zinciri Finansmanı Projesi kapsamında verilecek banka kartı ile işler yürütülecek ve alıcı ile satıcı arasındaki güvenceyi bankamız sağlayacak. Odamıza üye firmalarımız işlerini bu kartlarla yapabilecekler. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimiz ile bankamıza teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Tedarikçi ve alıcılar arasındaki finansman kaynaklı yaşanan aksaklıkları ve tahsilat problemlerini gidermek amacıyla Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı Projesinin hayata geçirildiğini ifade eden Afşin Ziraat Bankası Şube Müdürü Özer Yerğin, “Proje kapsamında banka üzerinde oluşturulan kapalı bir sistemde tedarikçi ve alıcılar arasındaki alım, satım işlemeleri Ziraat Bankası garantörlüğünde gerçekleştirilecek. Böylece hem tedarikçi hem de alıcı arasındaki tahsilat konusunda risk sıfıra indirilecek” şeklinde konuştu.