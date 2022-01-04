Afşin Ülkü Ocaklarından, minik yürekleri ısıtacak kampanya

Ülkü Ocağı İlçe Başkanı Kenan Karaağaç, yaptığı açıklamada, başlattıkları kampanya ile amaçlarının soğuk kış günlerinde minik yürekleri ısıtmak olduğunu söyledi.

Kampanya kapsamında toplanan mont ve ayakkabıları okullarda belirlenen ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırmaya başladıklarını ifade eden Karaağaç, “ Kampanyamızı Sizde bir minik yüreği ısıtmak istemez misiniz? Sloganıyla başlattık. Bu bölgenin bir evladı olmaktan gurur duyuyorum. Çünkü kampanyamızı duyurduğumuz andan itibaren yoğun bir teveccüh oldu. İnşallah hedeflediğimizden daha çok minik yüreklere dokunacağız. Bizlere yardım eden, kampanyamıza destek olan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Okullarda maddi durumu iyi olmayan ihtiyaç sahibi öğrencilerin tespit edildiğini aktaran Karaağaç, “Kampanyamız kapsamında ihtiyaç sahibi minik kardeşlerimize mont ve ayakkabı yardımında bulunacağız. Okul idarecilerimiz, öğretmenlerimiz tarafından öğrencilerimiz tespit ediliyor. İnşallah yardımsever vatandaşlarımızın bizlere ulaştırdığı yardımları öğrencilerimize ulaştıracağız. Ülkü Ocakları her zaman olduğu gibi bugünde ihtiyaç sahibi her bireyin yanında olmaya gayret ediyor.” İfadelerine yer verdi.