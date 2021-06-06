Afşin Uluslararası Fotokamp tamamlandı!

Doğa tutkunu ve fotoğraf sanatçılarının dört gözle beklediği 1. Uluslararası Afşin Foto Kampı Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde nihayet buldu. 4 gün süren foto kampta doğa tutkunu fotoğrafçılar, adeta doğal bir stüdyo olan Hurman Çayı temasıyla bir birinden eşsiz fotoğraflar çektiler

Fotoğraf Sanatçısı Mustafa Ertekin öncülüğünde Afşin Belediyesinin katkılarıyla 1. Ulusal Afşin Binboğa Hurman Çayı Fotokampı; Mahsuni Şerif’in türkülerine konu olan Hurman Çayında başladı. Türkiye’nin dört bir tarafından katılan yaklaşık 100 fotoğraf sanatçısı, 10 farklı rotada 50 köyü fotoğraflayarak, Afşin’in görsel hafızasını oluşturdu.

Afşin Belediyesi ve fotoğraf sanatçısı Mustafa Ertekin tarafından organize edilen 1. Ulusal Afşin Fotokampı, birçok usta fotoğrafçı tarafından desteklenerek, Afşin’in tanıtımına katkı sunulacak. Bu yıl ilki düzenlenen “Afşin Ulusal Fotokampı” teması, Binboğa-Hurman Çayı olarak belirlendi. Fotoğraflanacak mekanlar arasında Hurman Çayı üzerindeki Sütveren ve Hurman Kalesi, Söğüt Deresi, Su Değirmeni, Kaşanlı Köyü’ndeki “Kız-Oğlan Kayası”, Binboğaların hemen yanı başına yapılmış Yediuyurlar’ın mekânı Eshab-ı Kehf yer alıyor.

Foto kampta yarışma, maraton, para ödülü gibi maddi değerlere yer verilmedi. En büyük ödül olarak kendilerine bölgenin doğası, kültürü ve birbiriyle tanışmayı gören sanatçılar, kampın ilk gününde yöre ozanlarının konseriyle ve Hurman Çayı’nın büyüleyici güzelliğiyle tanıştılar. 4 gün süren foto kampın sonunda çekilen fotoğraflar, bir metinle kitaplaştırılarak bölgenin turizmine katkı sağlanacak.

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven: 100’ün üzerinde fotoğrafçının katıldığı, 10 farklı rotada Afşin’in 50 köyünde çekimler gerçekleştirildi. Bugün uluslararası fotokampımızın son günündeyiz. Bugün de akademisyen hocalarımız, fotoğrafın duayenleri UNESCO kültür mirası listesinde bulunan göz nurumuz Eshab-ı Kehfte çekimlerini gerçekleştiriyorlar. Kampın özellikle şehrimizin tanıtılması, doğal ve kültürel güzelliklerin tüm insanlara aktarılması konusunda önemli katkılar sağladığını düşünüyorum. Şehir halkından olumlu tepkiler var. Türkiye üzerinden doğa severlerin, fotoğraf severlerin çok olumlu tepkileri var. İnşallah Afşin’in görsel hafızası bu şekliyle oluşturulmaya çalışıldı. Yakın zamanda da akademik bir çalışma, kitap olarak fotoğraflarımızı, görsel metni yazılı metinle de çevireceğiz. Gelecek kuşaklara akataracağımız, mukayese edebilecekleri bir doküman artık Afşin kültür birikimi içerisinde maddi olarak da girdi diyorum.”