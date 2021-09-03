Afşin ve Elbistan’da arterler yenileniyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 2021 Yatırım Programı kapsamında şehrin ulaşım ağını güçlendirmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda, Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler, Afşin ve Elbistan arterlerinde bakım ve onarım çalışması gerçekleştiriyor. Ağırlıkla şehirlerarası ulaşıma kırsal bölgelerden alternatif olarak kullanılan bağlantı yollarında çalışmalar tamamlanmıştı. Elbistan ilçesinde yenilenen Yalıntaş ve Beştepe güzergâhının devamı niteliğindeki Türkören - Aksakal grup yolunda da çalışmalar başladı. Toplamda 8 kilometre uzunluğa sahip arterin, yağışlar sebebiyle deforme olan ve trafikte aksamalara sebebiyet veren kısımları mobilize ekipler tarafından tespit edilerek lokal uygulamalarla onarılıyor.

BİNBOĞA YOLU DAHA GÜVENLİ

Ekiplerin bir diğer çalışma noktası ise Afşin ilçesine bağlı Binboğa Mahallesi oldu. Kuzulaca ve Aymekanı gibi önemli yayla turizmi noktalarına sahip olan mahallenin 4 kilometrelik yolu baştan uca yenileniyor. Sathi asfalt uygulaması gerçekleştirilen arterin yenilenmesiyle birlikte, mahallenin önemli bir ihtiyacı karşılanmış olacak.