Afşin yaz spor okulu 700 öğrenciyle açıldı

Afşin Kaymakamlığı, Afşin Belediyesi, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle açılan yaz spor okuluna katılan öğrencilere spor malzemesi dağıtıldı.

İlçe Spor ve Gençlik Müdürlüğü kapalı spor salonunda gerçekleştirilen törende konuşan Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, sporun, çocukların beden ve ruh gelişimi açısından önemli bir etken olduğunu söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle okulların kapandığını ve öğrencilerin fiziksel aktiviteden uzaklaştığını hatırlatan Güven, açılan yaz spor okulu sayesinde çocukların kötü alışkanlıklardan uzak durarak spora yönlendiğini dile getirdi.

Güven, "Belediye olarak öğrencilerimizin, gençlerimizin sportif anlamda gelişmesi için elimizden gelen desteği sunmaya hazırız. Bu kursların açılmasında emekleri bulunan tüm birimlerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Afşin Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Asef Arslan da, 11 branşta açılan yaz kurslarından yaklaşık 700 öğrencinin faydalanacağını belirterek, şu ifadelere yer verdi:

“Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen yıl yapamadığımız yaz okulları faaliyetlerimizi bu yıl yapabilmiş olmanın sevincini yaşıyoruz. Rabbimden bu ve bunun gibi ülkemizi sıkıntıya sokan hastalık, kaza, bela ve afetlerden korumasını diliyorum. Yaz okulları faaliyet programı dahilinde 11 branşta ve alanda kurs açtık. Bu kursların açılmasında her türlü desteği veren ve emekleri bulunanlara teşekkür ediyorum. Kurslarımıza fiili olarak geçen ayın 10'u itibari ile 5-18 yaş grubu öğrencilerimizle başladık. Kurslarımıza yaklaşık 700 gencimiz müracaat etmiş ve kurslarımızdan faydalanmaya başladı. Özellikle bu pandemi döneminde çocuklarımız, gençlerimiz hatta ebeveynlerimiz teknoloji bağımlısı olma yolundalar. Hem teknoloji hem de diğer madde bağımlılığından kurtulmanın ve sağlıklı birer birey olmanın en önemli alanlarının başında gençlerimizin herhangi bir aktivite ile uğraşıyor olmaları gelmektedir.”

En iyi yatırımın gençliğe yapılan yatırım olduğunu ifade eden Arslan, “ Yaz okullarımız sadece spor branşlarında değil Kuran-ı Kerim, ilmihal eğitimi, bağlama, satranç kursları ile öğrencilerimizi hem bedensel terbiye hem de ruhsal ve kişisel gelişim anlamında destekliyoruz. Bizler gençlerimize yönelik yapacağımız çalışmalar ile toplum içerisinde yaşadıkları ayrımcılıkların önüne geçmeye çalışmak, hayata tam ve eşit katıldığı bir ortam yaratmaya çalışmak ve bunun yanı sıra gençlerimizin bilgi ve becerilerini geliştirerek; açık fikirli, yaratıcı ve saygılı genç insanlar olarak ülkemize kazandırmayı amaçlıyoruz.” açıklamasında bulundu.