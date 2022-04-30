Afşin’de 1000 kişilik iftar programı düzenlendi
Ashab-ı Kehf Camii Şerifi Derneği ve cami din görevlilerinin önderliğinde hayırseverlerin desteği ile 1000 kişilik dev iftar daveti verildi.
Cami cemaati başta olmak üzere esnaflar ve vatandaşların büyük ilgi gösterdiği iftar birlik ve beraberlik adına örnek teşkil etti.
Külliye önünde düzenlenen iftar daveti Kur’an-ı Kerim Tilaveti ile başladı. Ezanın okunması ile hep birlikte vatandaşlar oruçlarını açtı.
Programda konuşma yapan Ashab-ı Kehf Camii Şerifi Derneği Başkanı Mehmet Turan, iftar organizasyonunu geleneksel hale getirmek istediklerini belirterek, şu ifadelere yer verdi:
“Ashab-ı Kehf Camii Şerifi Derneği olarak Afşinli hayırseverlerin yardım ve katkıları ile camimizde ilk İftar programını düzenledik. Bu organizasyonda bizleri yalnız bırakmayan yardım, katkı ve destekleriyle bizleri buluşturan hayırseverlerimize teşekkür ediyoruz. İnşallah bundan sonra her yıl Ramazan ayında geleneksel hale gelmesi ve bu birlikteliği yakalamayı ümit ediyoruz. Afşin’de duruma göre yemek sayımızı artıracağız. Tabi kaç kişi geleceğini bilemediğimiz için şimdilik bin kişilik bir iftar programı düzenledik. Daha fazla sayıda misafirimizi burada, iftar programında ağırlamayı hedefliyoruz.”
İftar Duası ile sona eren programın ardından vatandaşlar yatsı namazı ve teravih namazlarını eda ettiler.
İftara, kamu ve kurum amirleri, sivil toplum örgütü temsilcileri, esnaflar ile çok sayıda vatandaş katıldı.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|35
|79
|2. Fenerbahçe
|35
|68
|3. Konyaspor
|35
|64
|4. Başakşehir
|35
|60
|5. Karagümrük
|35
|53
|6. Adana Demirspor
|35
|52
|7. Alanyaspor
|34
|52
|8. Beşiktaş
|34
|51
|9. Antalyaspor
|35
|51
|10. Hatayspor
|35
|49
|11. Kasımpaşa
|35
|47
|12. Galatasaray
|34
|47
|13. Sivasspor
|34
|45
|14. Giresunspor
|35
|43
|15. Kayserispor
|34
|43
|16. Gaziantep FK
|35
|42
|17. Altay
|35
|33
|18. Rizespor
|34
|30
|19. Göztepe
|34
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|34
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|33
|66
|2. Ümraniye
|32
|63
|3. Bandırmaspor
|32
|55
|4. Erzurumspor
|32
|54
|5. İstanbulspor
|32
|54
|6. Eyüpspor
|32
|51
|7. Manisa Futbol Kulübü
|33
|46
|8. Samsunspor
|32
|46
|9. Tuzlaspor
|32
|45
|10. Adanaspor
|33
|44
|11. Gençlerbirliği
|32
|42
|12. Keçiörengücü
|32
|41
|13. Altınordu
|33
|41
|14. Kocaelispor
|32
|40
|15. Denizlispor
|32
|39
|16. Boluspor
|32
|38
|17. Menemen Belediyespor
|32
|37
|18. Bursaspor
|32
|35
|19. Balıkesirspor
|32
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|34
|83
|2. Liverpool
|34
|82
|3. Chelsea
|33
|66
|4. Arsenal
|33
|60
|5. Tottenham
|33
|58
|6. M. United
|35
|55
|7. West Ham United
|34
|52
|8. Wolverhampton Wanderers
|34
|49
|9. Brighton
|35
|44
|10. Newcastle
|35
|43
|11. Leicester City
|32
|42
|12. Crystal Palace
|34
|41
|13. Aston Villa
|33
|40
|14. Brentford
|34
|40
|15. Southampton
|35
|40
|16. Burnley
|34
|34
|17. Leeds United
|34
|34
|18. Everton
|32
|29
|19. Watford
|34
|22
|20. Norwich City
|34
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|34
|81
|2. Sevilla
|34
|64
|3. Barcelona
|33
|63
|4. Atletico Madrid
|34
|62
|5. Real Betis
|33
|57
|6. Real Sociedad
|33
|55
|7. Villarreal
|34
|52
|8. Athletic Bilbao
|34
|49
|9. Osasuna
|33
|44
|10. Valencia
|34
|43
|11. Rayo Vallecano
|33
|40
|12. Celta Vigo
|33
|39
|13. Espanyol
|34
|39
|14. Elche
|33
|38
|15. Getafe
|33
|35
|16. Mallorca
|33
|32
|17. Cadiz
|34
|32
|18. Granada
|33
|30
|19. Deportivo Alaves
|34
|28
|20. Levante
|34
|26